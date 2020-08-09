США назвали сроки сокращения военного присутствия в Афганистане

Власти США к концу ноября намерены сократить американский воинский контингент в Афганистане до менее чем 5 тыс. человек. Об этом в субботу в эфире телеканала Fox News заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены снизить присутствие менее чем до 5 тыс. военных к концу ноября", - сказал он. "Мы должны проинформировать Конгресс США о том, как это выглядит <...> Мы полагаем, что мы можем выполнять все основные задачи, прежде всего речь идет об обеспечении того, чтобы Соединенным Штатам не угрожали террористы, выходящие из Афганистана. Мы можем делать это при более низком уровне [военного присутствия]. Мы намерены также продвигаться в этом направлении", - добавил он.

По словам Эспера, мирный процесс в Афганистане "не является идеальным, но медленно движется вперед". "Это трудный путь, но они добиваются прогресса каждую неделю", - подчеркнул глава американского оборонного ведомства.