На радио BBC разразился расовый скандал

В Великобритании случился скандал на расовой почве. Ведущий радиостанции ВВС-1 уволился после того, как услышал в эфире слово "ниггер" (так в англоязычных странах оскорбительно высказываются о чернокожих).

Курьез этой истории, как обычно, в деталях. Слово это было сказано не в адрес обидчивого журналиста, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По радио шел репортаж о нападении на 21-летнего чернокожего музыканта, которого обидчики обзывали как раз этим самым злосчастным словом.

Корреспондент (к слову, белый) решил его процитировать. Между прочим, с согласия родственников потерпевшего. Дабы всем было понятно, почему, собственно, на несчастного напали, и что речь тут о расовой неприязни. Поэтому непонятно, с чего бы темнокожему парню увольняться с работы. Не исключено, что просто услышал слово, вспылил и не стал слушать дальше.