https://news.day.az/world/1260968.html В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 585 человек с коронавирусом.
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