В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 188 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 188 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 18 988.

За последние сутки в Иране выявлено 2 510 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 333 699, вылечились 290 244 человека. В настоящее время состояние 3 940 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.