https://news.day.az/world/1261761.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 188 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 188 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 188 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 18 988.
За последние сутки в Иране выявлено 2 510 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 333 699, вылечились 290 244 человека. В настоящее время состояние 3 940 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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