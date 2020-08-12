"Северный поток - 2" близок к завершению

"Северный поток - 2" будет реализован в самое ближайшее время.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" с учетом санкционного давления со стороны США. Берлин подтвердил свою принципиальную позицию по проекту.

"Мы должны совершенно четко заявить, что санкции между партнерами - это определенно неправильный путь. И в конечном счете это остается нашим суверенным решением, откуда мы получаем энергию. Ни одно государство не имеет права диктовать энергетическую политику Европы путем угроз, и это ему не удастся", - сказал Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока - 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке участия в проекте.