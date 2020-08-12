Смерч сорвал крышу пятиэтажки в России

Во время грозы с сильными порывами ветра в Биробиджане без крыши осталась одна из пятиэтажек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Сети появились видео, на которых видно, как порывы ветра поднимают шифер с крыши здания и уносят его.

Также после грозы оказались с корнем выкорчеваны деревья, повреждены окна домов. Пострадали и балконы жителей многоэтажки, с которой сорвало крышу.

"Накануне вечером в городе разыгралась гроза, был сильный ветер и ливень. Сорвало кровлю с многоэтажки, повалило деревья на ряде улиц, фиксировались кратковременные отключения электричества в двух входящих в состав города поселках", - передает ТАСС слова представителя местной администрации.

Отмечается, что электроснабжение в частных домах к данной минуте уже восстановлено, управляющие компании в ближайшее время займутся уборкой поваленных деревьев и восстановлением кровли. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.