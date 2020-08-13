Сильные пожары в Канаде

Около 3,8 тыс. жителей населенного пункта Ред-Лейк (провинция Онтарио) были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на мэра города Фреда Моту, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Часть жителей перевезли на самолетах в близлежащие населенные пункты. Всего в Ред-Лейк проживают примерно 4,1 тыс. человек. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По данным противопожарной службы региона, лесные пожары бушуют в непосредственной близости от города. При этом ветер гонит огонь в сторону населенного пункта. Площадь возгорания сейчас оценивается в 750 га, тогда как во вторник составляла 550 га.