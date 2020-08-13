Около 4 тыс. домов разрушены в Бейруте в результате взрыва в порту

Взрыв в порту Бейрута привел к полному или частичному разрушению около 4 тыс. городских зданий.

Об этом сообщило в среду Управление внутренней безопасности Ливана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе предварительной оценки нанесенного материального урона жилому фонду установлено, что в столице разрушено 3 972 здания и повреждено 4 214 автомобилей", - отмечается в пресс-релизе. Правоохранительные органы усилили патрулирование кварталов, где расположены поврежденные постройки. "После задержания приблизительно 40 человек, занимавшихся мародерством, в эти кварталы направлены дополнительные отряда жандармерии", - указывается в документе.

Ранее региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Бреннан сообщил в ходе видеоконференции, что в Бейруте нефункциональны свыше 50% клиник и медицинских центров.

В беседе с корреспондентом ТАСС член кризисного штаба при мэрии Бейрута Хода Куста сообщила, что три больших госпиталя получили наибольший материальный урон. По ее словам, наибольшие разрушения отмечены в старинных кварталах в христианской части Бейрута Джумейзи и Мар-Микаэл, где сосредоточены сейчас основные силы волонтеров, участвующих в разборке завалов.

"В Бейруте остались без крова 300 тыс. человек, сейчас большинство из них нашли временное пристанище у родственников и друзей, но так не может продолжаться длительное время, мы должны помочь этим людям обрести жилье или отремонтировать прежние дома, где это возможно", - подчеркнула Куста.

В результате взрыва 4 августа на складе в порту Бейрута погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.