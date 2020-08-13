В Австралии число безработных впервые превысило 1 млн

Число безработных в Австралии впервые превысило 1 млн, а уровень безработицы в июле вырос на 0,1 процентных пункта, достигнув отметки в 7,5%. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении национального статистического бюро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В июле уровень безработицы <...> вырос до 7,5%, а число безработных выросло почти на 16 тыс. Впервые более миллиона австралийцев остались без работы, были зарегистрированы как незанятые или находились в активном поиске работы", - указано в заявлении главы бюро Бьорна Джарвиса.

Также сообщается, что увеличение общего числа безработных было зафиксировано, несмотря на значительно возросшее количество тех, кто нашел работу в июле (114 700 человек). Число занятых в стране к концу июля все еще на полмиллиона меньше, чем в марте.

В бюро прогнозируют новый рост числа безработных в августе, когда рынок отреагирует на вторую волну коронавируса в Виктории, и затем в октябре, когда будут прекращены выплаты пособий потерявшим работу в рамках правительственной программы.

Согласно прогнозу Резервного банка Австралии, уровень безработицы в стране достигнет 10% к концу 2020 года и будет составлять не менее 7% в течение следующих двух лет.