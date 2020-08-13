Кадры извержения вулкана в Индонезии

На острове Суматра в Индонезии активизировался действующий вулкан Синабунг.

За последние три дня он извергался четыре раза, выбрасывая столбы пепла на высоту до пяти километров. Ученые предполагают очередные извержения в ближайшие дни. Власти острова призвали жителей проявлять особую осторожность, несмотря на то, что жертв и пострадавших нет.

Синабунг находится в 60 километрах от города Медан. Его извержения в последние годы происходят регулярно: последнее было зафиксировано в прошлом году, а также в 2016-м, когда погибли семеро местных жителей, и в 2014-м, тогда жертвами стали 16 человек.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры извержения.