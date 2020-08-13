Жители Северного полушария увидят звездопад Персеиды

Зрелище невероятной красоты сегодня ждет всех жителей Северного полушария. Именно в ночь на 13 августа приходится пик звездопада Персеиды.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, для того чтобы наблюдать за самым ярким астрономическим событием года, не нужен телескоп. При ясной погоде такой звездопад хорошо виден невооруженным глазом.

По прогнозам, небо могут озарить до 110 метеоров в час. Причем наиболее крупные падают на протяжении нескольких секунд, оставляя за собой длинные огненные хвосты. Как раз для того, чтобы успеть загадать желание.