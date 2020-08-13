В России за сутки выявили 5 057 заразившихся коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 057, общее число заразившихся достигло 907 758. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже двенадцатый день не превышает 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,0%), Ненецком автономном округе (0,0%), Смоленской области (0,2%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Чеченской республике (0,2%), Москве (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Карачаево-Черкесской Республике (0,3%), Владимирской и Липецкой областях (0,3%).

В частности, новые 692 случая заражения были выявлены в Москве, 162 - в Свердловской области, 160 - в Санкт-Петербурге, 148 - в Московской области, 130 - в Нижегородской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 175 978 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 098. Согласно данным штаба, всего выздоровели 716 396 человек, что составляет 78,9% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 787 пациентов в Москве, 256 - в Республике Башкортостан, 242 - в Нижегородской области, 189 - в Омской области, 182 - в Иркутской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 124 против 129 днем ранее, всего умерли 15 384 пациента. Доля умерших составляет 1,69% от общего числа заразившихся в РФ.

За сутки было зарегистрировано 15 в летальных исходов в Санкт-Петербурге, 11 - в Москве, по семь - в Архангельской, Свердловской и Иркутской областях.