https://news.day.az/world/1261991.html В Индии зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
В Индии зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
В Индии за сутки выявили 66 999 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.
Всего в стране было зафиксировано почти 2,4 млн случаев коронавируса.
Кроме того, в Индии за сутки зарегистрировано 942 летальных исхода, связанных с COVID-19, общее число жертв вируса в стране достигло 47 033.
Всего выздоровевших после коронавируса в Индии почти 1,7 млн.
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