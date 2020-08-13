Появились новые кадры мощного взрыва в Волгограде

В Сети опубликованы новые кадры мощного взрыва цистерны в Волгограде, в результате которой 10 августа пострадали 12 человек.

Спасатели прибыли на проспект Ленина, когда на АЗС огнем была объята цистерна с пропаном. Попытка сбить пламя успехом не увенчалась - прогремел мощный взрыв. Пожарных и оказавшихся рядом прохожих ударной волной отбросило в сторону. В больницу доставили 10 человек, в том числе четверых сотрудников МЧС. Состояние пожарных оценили как тяжелое, у одного из них обожжены 50 процентов тела. Двое пострадавших отказались от госпитализации.