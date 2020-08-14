https://news.day.az/world/1262186.html Золотовалютные резервы России достигли рекордной отметки
Золотовалютные резервы России достигли рекордной отметки
Объем международных резервов по состоянию на 7 августа составил 600,7 млрд долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Банк России.
Отмечается, что за неделю золотовалютные резервы выросли за неделю на 8,9 млрд долларов. Это произошло под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.
По данным РБК, был превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали 598,1 млрд долларов.
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