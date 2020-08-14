В Конго разбился самолет, все находившиеся на борту погибли

Вечером в минувший четверг, 13 августа, в Конго произошла авиакатастрофа. Разбился самолет, следовавший их города Калима в Букаву - крупный населенный пункт в провинции Южное Киву на востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, воздушное судно принадлежало компании Agefreco и потерпело крушение примерно через семь минут после взлета.

На борту самолета, перевозившего партию груза, находились четыре человека - пилоты и два пассажира, все они погибли.

Официальные источники пока не уточняют тип разбившегося воздушного судна, однако, по предварительным данным, речь может идти о Let L-410 Turbolet. Этот многоцелевой двухмоторный самолет способен перевозить, в зависимости от модификации, до 19 пассажиров, или 1800 кг груза.