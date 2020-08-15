Экономика Дании сократилась на 7,4 процента

Валовой внутренний продукт (ВВП) Дании упал на 7,4 процента во втором квартале по сравнению с первым кварталом этого года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новые данные Danmarks Statistik - датской государственной статистической организацией при Министерстве экономики и внутренних дел.

Спад во втором квартале стал крупнейшим снижением темпов роста в экономике Дании с тех пор, как данные начали рассчитываться на квартальной основе в начале 1990-х годов.

Местные эксперты считают, что коронавирусный кризис и меры, предпринятые правительством по борьбе с пандемией, нанесли значительный удар по экономике Дании.

Впрочем в правительстве Дании склонны считать, что в целом наблюдаются признаки улучшения ситуации. Основанием этого являются первичные данные, показывающие, что помимо сокращения второй квартал также знаменует собой поворотный момент и что кривая датской экономики теперь снова идет вверх.

Следует отметить, что спад ВВП Дании оказался менее крупным, чем в большинстве европейских стран. Согласно Danmarks Statistik, ВВП ЕС в целом во втором квартале сократился на 11,9%.