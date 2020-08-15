В России погибли четыре горняка - причина
Авария на шахте "Воргашорская" в Коми унесла жизни нескольких горняков, сообщил информированный источник.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"На шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Из-под завалов без признаков жизни извлечены четыре горняка", - рассказал он.
Позже в пресс-службе МЧС России подтвердили агентству гибель горняков в Коми.
"В республике Коми на территории шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода), соединяющего здания погрузки и сортировки, - сказали в ведомстве. - В результате обрушения погибли четыре человека".
В МЧС добавили, что тела погибших извлечены спасателями из-под завалов. Работы по разбору обрушившейся конструкции продолжаются.
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