В России погибли четыре горняка

Авария на шахте "Воргашорская" в Коми унесла жизни нескольких горняков, сообщил информированный источник.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Из-под завалов без признаков жизни извлечены четыре горняка", - рассказал он.

Позже в пресс-службе МЧС России подтвердили агентству гибель горняков в Коми.

"В республике Коми на территории шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода), соединяющего здания погрузки и сортировки, - сказали в ведомстве. - В результате обрушения погибли четыре человека".

В МЧС добавили, что тела погибших извлечены спасателями из-под завалов. Работы по разбору обрушившейся конструкции продолжаются.