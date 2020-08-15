Эрдоган: Турция не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море

Турция не намерена отказываться от планов по геологоразведочным работам в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент республики Тайип Эрдоган в провинции Ризе во время выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

"[Сейсмологическое судно] "Оруч реис" продолжит свою деятельность до 23 августа. Мы без промедления ответим, если его работе будут созданы хоть какие-то помехи. Мы рассчитываем, что Греция будет действовать в соответствии со здравым смыслом, - подчеркнул турецкий лидер. - Мы никогда не смиримся с бандитизмом на нашем континентальном шельфе и не отступим перед лицом угроз и санкций".