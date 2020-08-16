Украина анонсировала начало международных военных учений

Министерство обороны Украины анонсировало проведение международных военных учений Rapid Trident - 2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ведомства.

Учения, в которых примут участие около четырех тыс. военных, пройдут во Львовской области.

В ведомстве уточнили, что они намечены на вторую половину сентября и будут длиться две недели.

Минобороны добавляет, что в учениях будут задействованы военные из Британии, Германии, Польши, Канады, Литвы, а также Румынии и Дании.