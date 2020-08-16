https://news.day.az/world/1262676.html Украина анонсировала начало международных военных учений - дата
Украина анонсировала начало международных военных учений - дата
Министерство обороны Украины анонсировало проведение международных военных учений Rapid Trident - 2020.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ведомства.
Учения, в которых примут участие около четырех тыс. военных, пройдут во Львовской области.
В ведомстве уточнили, что они намечены на вторую половину сентября и будут длиться две недели.
Минобороны добавляет, что в учениях будут задействованы военные из Британии, Германии, Польши, Канады, Литвы, а также Румынии и Дании.
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