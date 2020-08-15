https://news.day.az/world/1262677.html ВВС Турции нейтрализовали девять террористов РПК на севере Ирака
ВВС Турции нейтрализовали девять террористов РПК на севере Ирака
ВВС Турции нейтрализовали девять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, операция была проведена проведена в районах Хафтанин, Зап и Авашин.
"Таким образом, количество террористов, нейтрализованных турецкими вооруженными силами за последние 10 дней, достигло 143 человек", - сообщили в минобороны.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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