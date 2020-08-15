ВВС Турции нейтрализовали девять террористов РПК на севере Ирака

ВВС Турции нейтрализовали девять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, операция была проведена проведена в районах Хафтанин, Зап и Авашин.

"Таким образом, количество террористов, нейтрализованных турецкими вооруженными силами за последние 10 дней, достигло 143 человек", - сообщили в минобороны.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.