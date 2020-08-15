На вечеринке в Колумбии задержаны почти 100 человек

Представители колумбийской полиции провели рейд в одном из районов столицы страны, в результате которого были задержаны почти 100 граждан, устроивших вечеринку во время карантина.

Об этом в субботу сообщила газета El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, рейд прошел в ночь на субботу в центральной части Боготы. На на месте вечеринки были обнаружены 95 человек, среди которых были несовершеннолетние. Все они были доставлены в ближайший полицейский участок.

Отмечается, что приглашения на секретную вечеринку рассылались через социальные сети.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 445 111, количество летальных исходов - 14 492. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.