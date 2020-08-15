Италия сообщила о рекордном приросте зараженных COVID-19 с мая

Минздрав Италии зафиксировал рекордное с мая число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на ведомство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, за сутки положительный результат анализов на COVID-19 получили 629 человек. Этот показатель стал рекордным с 23 мая.

Днем ранее, согласно статистике, в стране было выявлено 574 случая заболевания, что также является рекордным с 28 мая. Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии в стране составило 253 438 человек.

При этом за сутки от COVID-19 скончались четыре человека, общее число летальных исходов возросло до 35 392 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.