https://news.day.az/world/1262683.html В Турции за сутки от коронавируса выздоровели почти 1000 человек
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели почти 1000 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 21 человека, общее число жертв заболевания достигло 5 955.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 248 117, за прошедшие 24 часа 1 256 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 992, общее число выздоровевших достигло 229 972.
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