В Турции задержан человек, готовивший теракт в крупных городах

В турецкой провинции Адана задержано лицо, готовившее теракт в мегаполисах, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, операция проводилась в рамках мероприятий по выявлению и расшифровке действий и деятельности вооруженной террористической организации PKK/KCK-PYD/YPG.

В ходе операции был остановлен подозрительный автомобиль с двумя людьми. На место была немедленно вызвана группа экспертов после того как в задней части автомобиля был обнаружен черный мешок.

В результате работы, проведенной экспертными бригадами, в мешке было обнаружено 20 килограмма взрывчатого вещества (тринитротолуол).

Также при подключении служебных собак в земле на обочине дороги было обнаружено около 17 килограммов этого взрывчатого вещества. Таким образом, в общей сложности было изъято 37 килограммов тротила.