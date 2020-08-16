Атака сальмонеллеза в Канаде

Порядка 340 человек заболели сальмонеллезом в семи регионах Канады, где отмечена вспышка этой кишечной инфекции.

Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на канадское министерство здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На данный момент летальных исходов не зафиксировано, 48 человек госпитализированы. Больше всего пострадавших в западных канадских провинциях Альберта (208 человек) и Британская Колумбия (78).

Источником инфекции стала продукция одной из американских фирм, которая поставляет в Канаду лук. Уже установлено, что люди заразились как после приготовления пищи дома, так и после посещения ресторанов. Продукция этой фирмы отзывается из магазинов.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактерией сальмонеллой. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.