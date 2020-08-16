Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 16 августа превысило 21,3 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, за все время в мире было заражено 21 394 639 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 230 тысяч. За весь период пандемии скончались 770 112 заболевших, 13,3 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (число зараженных превысило 5,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,31 миллиона человек), Индия (2,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 915 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (583,6 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Испания.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 169 475 человек. В Бразилии число умерших превысило отметку 107 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.