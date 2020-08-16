США намерены разместить в Азии РСМД для сдерживания Китая

Американские дипломаты намерены обсудить с рядом азиатских стран, в том числе Японией, размещение на их территории ракет средней и малой дальности на фоне роста угроз со стороны КНР. Об этом заявил в интервью японскому изданию "Никкэй" спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы хотел обсудить с партнерами в Азии не только насущную угрозу, которую представляет собой ядерный арсенал Китая, но и возможности для защиты союзников", - сказал Биллингсли.

Он отметил, что, вероятно, в ближайшем будущем многие азиатские страны захотят увидеть на своей территории вооружения, способные существенно укрепить их обороноспособность.

Дипломат напомнил, что США ведет разработку гиперзвукового оружия, и оно может стать гарантией, что союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе "будут защищены и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу".

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны.