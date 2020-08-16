В Китае за сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае было зарегистрировано 19 активных и 16 бессимптомных случаев заражения коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации комитета, четыре активных и пять бессимптомных случаев были выявлены внутри страны. Еще 26 носителей инфекции прибыли в Китай из-за рубежа - 15 с вирусом в активной форме и 11 в бессимптомной.

Общее число заразившихся с начала пандемии в КНР составило 84 827, погибли 4 634 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.