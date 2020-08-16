Трамп рассматривает возможность запрета на работу компании Alibaba

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о возможном запрете на деятельность китайской компании Alibaba на территории страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ну да. Мы изучаем и другие вещи", - заявил президент.

Alibaba Group - крупнейшая компания Китая, работающая в сфере интернет-коммерции с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Ранее Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Согласно документу, у американских компаний остается 45 дней на то, чтобы прекратить все сделки с материнской компанией приложения ByteDance. Таким образом, если ни один американский бренд не выкупит TikTok у китайцев до истечения обозначенного дедлайна, сервис окажется под запретом.