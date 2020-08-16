https://news.day.az/world/1262716.html В Cети появился промо-ролик российской вакцины от COVID-19 - ВИДЕО
В Cети появился промо-ролик российской вакцины от COVID-19 - ВИДЕО
В Сети появился промо-ролик российской вакцины от коронавируса нового типа, он опубликован в Telegram-канале "Пул №3", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На кадрах видно, как коронавирус поглощает планету, однако появляется российский "Sputnik V" и разрушает вирус.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название "Спутник V".
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