В Cети появился промо-ролик российской вакцины от COVID-19

В Сети появился промо-ролик российской вакцины от коронавируса нового типа, он опубликован в Telegram-канале "Пул №3", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах видно, как коронавирус поглощает планету, однако появляется российский "Sputnik V" и разрушает вирус.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название "Спутник V".