США и Южная Корея отложили совместные учения из-за COVID-19

США и Южная Корея отложили начало совместных военных учений, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Учения должны были начать в воскресенье, 16 августа, однако было принято решение об их переносе на 18 августа, указано в сообщении. Причиной стало выявление коронавируса нового типа у одного из южнокорейских военных.

Кроме того, запланированные учения будут меньшего масштаба по сравнению с предыдущими, так как американские войска, необходимые для программы, не смогли прибыть в Южную Корею из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает агентство.