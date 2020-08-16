В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Пегеля, США применяют особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа, поскольку он более или менее свободно содержится в почве.

При этом и сжиженный газ нужно сначала превратить в жидкость, что требует большого количества энергии. Его придется перевозить на большие расстояния на корабле в Германию, поэтому с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, считает Пегель.

Однако терминалы СПГ будут построены в Германии, чтобы были конкурентоспособные варианты, сказал министр.

В то же время он считает, что "истинный страх США заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции".