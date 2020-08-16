Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что действующий глава государства Дональд Трамп способен объявить о выходе страны из Североатлантического альянса до предстоящих выборов. Об этом Болтон заявил испанской газете La Razon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я знаю, что осталось еще около трех месяцев, а с точки зрения американской политики это вечность. Возможность того, что мы называем "октябрьским сюрпризом", очень реальна, когда у нас будет четвертый саммит с Ким Чен Ыном <...> Или он может принять решение о выводе всех сил США из Афганистана еще до выборов. Или объявить о выходе из НАТО", - заявил Болтон.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.