Россия рассматривает предложения США по космосу, включая создание горячих линий
Российская сторона занимается изучением поступивших от США предложений по теме космоса, включая создание горячих линий контактов для предотвращения инцидентов. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в воскресенье в интервью "Коммерсанту", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Идеи разные. О наших идеях мы американцам говорили. И мы, конечно, серьезно рассматриваем то, что они предложили нам, включая аспект, о котором вы сказали", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию американских СМИ о предложении США создать горячие линии для предотвращения инцидентов в космосе.
При этом Рябков обратил внимание, что в данном случае нельзя вырывать отдельные элементы из общей канвы. "Это относится к теме космоса в целом. То, что там происходит, оказывало и будет оказывать возрастающее влияние на задачу обеспечения стратегической стабильности. Но и внутри этого космического досье есть сюжеты, которые не должны "выпирать", их нельзя искусственно обособлять от других. Там есть внутренние взаимосвязи, о них мы тоже говорим, и в принципе есть основа для продолжения соответствующих обсуждений", - указал он.
Рябков отметил, что на предстоящих 17-18 августа переговорах в Вене "не может не обсуждаться" тема космоса, но не будет углубленных переговоров по ней. "Такова предварительная договоренность сторон, в том числе с учетом того, что эксперты провели комплексный всесторонний анализ всех аспектов этого важнейшего досье. Сейчас осуществляется определенная "домашняя работа", - пояснил он.
В Вене 17-18 августа пройдут переговоры по стратегической стабильности между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Предыдущие переговоры Рябкова и Биллингсли в столице Австрии состоялись 22 июня.
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