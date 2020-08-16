Хакеры украли данные немецких военных и политиков

Злоумышленники, совершившие хакерские атаки на службу BW-Fuhrpark Service GmbH, оказывающую услуги Вооруженным силам ФРГ, могли получить доступ к данным немецких военных и депутатам бундестага, сообщает телеканал ARD, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об атаке стало известно три дня назад, Минобороны инициировало расследование по факту. Однако до сих пор цель, тип и масштабы атаки неизвестны. О возможной утечке и ее объемах тоже не сообщается.

Компания BW-Fuhrpark Service GmbH на 75,1% принадлежит Минобороны ФРГ. По данным издания Bild, в прошлом году депутаты ФРГ пользовались услугами компании 142 тысячи раз.