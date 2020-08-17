В Европе закрывают ночные клубы и дискотеки

Власти Испании вводят новые ограничительные меры: темп прироста заразившихся там - один из самых высоких в Европе, 116 человек на каждые 100 тысяч. В Мадриде и в курортных регионах закрывают ночные клубы; бары и рестораны должны заканчивать работу до часа ночи. Курение в общественных местах также запрещается, если нет возможности соблюдать дистанцию. Вводятся ограничения на посещение домов престарелых, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Во Франции вторые сутки подряд число новых заражений превышает 3 тысячи человек. Всё больше муниципалитетов и коммун вводят обязательное ношение масок даже на улице - в первую очередь в центре городов, например, на Елисейских полях в Париже. Столица Франции объявлена зоной повышенного риска, как и Марсель.

Правительство Италии минимум на три недели закрывает все дискотеки и танцплощадки, причём регионы теперь лишены права самостоятельно решать, когда вновь открыть эти заведения. Кроме того, с 6 вечера до 6 утра вводится обязательное ношение масок на улице перед барами, клубами или иными заведениям, где могут собираться много людей.

Греция, обеспокоенная ростом числа заражений среди иностранных туристов, расширяет список стран, граждане которых должны будут предоставить при въезде отрицательный результат теста на коронавирус, причём сделанный не раньше чем за трое суток до поездки. В список вошли Бельгия, Испания, Нидерланды, Чехия и Швеция.