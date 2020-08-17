Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.
Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило 170 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Больше всего летальных исходов зафиксировано в штате Нью-Йорк (32 840), за ним следуют Нью-Джерси (15 912) и Калифорния (11 234). США лидируют в мире по числу инфицированных коронавирусом: в стране заразились свыше 5,4 млн человек, выздоровели более 1,8 млн пациентов.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на планете превышает 21,59 млн, умерли свыше 773,6 тыс. человек, вылечились более 13,59 млн.
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