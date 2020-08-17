Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19

Международный аэропорт Дубая первым в мире начал использовать собак для выявления пассажиров, зараженных коронавирусом. Об этом пишет Travel and Leisure, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Животные выполняют свою работу, не вступая в контакт с путешественниками. Образцы берутся из подмышек граждан и помещаются в стальные контейнеры, сконструированные так, чтобы морда собак могла поместиться, не нарушив целостность биологического материала.

Как уточнеят Gulf News, в случае если образец запаха человека свидетельствует о наличии COVID-19, собака садится рядом с ним. После этого туриста отправляют на подтверждение заболевание с помощью ПЦР-теста.

В ходе исследований выяснилось, что точность этого метода составила 92 процента. Дубай открылся для туристов в июле. От путешественников требуется справка об отрицательном результате на COVID-19, полученная не ранее, чем за 96 часов до поездки.