Мэр Антальи заразился коронавирусом

Мэр курортного турецкого города Анталья Мухиттин Бёджек сообщил, что заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшний мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас я в порядке, в хорошем настроении. Я изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи, - написал он в понедельник на своей странице в Twitter. - Пожалуйста, соблюдайте правила использования масок [в общественных местах], гигиены и социальной дистанции. Надеюсь, в скором времени увидимся".

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 249 тыс., умерли 5 974 человека, выздоровели 230 969.