https://news.day.az/world/1262856.html Маврикий на грани экологичесокй катастрофы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Маврикий на грани экологичесокй катастрофы - ФОТОРЕПОРТАЖ
У берегов Маврикия продолжается масштабная операция по предотвращению экологической катастрофы и спасению уникальных экосистем от уничтожения.
Из японского грузового судна, севшего на мель у кораллового рифа Пуэнт-д'Эни, уже вытекло около тысячи тонн топлива. Специалисты опасаются, что аварийный танкер разломится пополам и в морскую воду попадут еще тысячи тонн нефтепродуктов.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет кадры, на которых видно, как проходят спасательные работы.
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