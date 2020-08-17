Маврикий на грани экологичесокй катастрофы

У берегов Маврикия продолжается масштабная операция по предотвращению экологической катастрофы и спасению уникальных экосистем от уничтожения.

Из японского грузового судна, севшего на мель у кораллового рифа Пуэнт-д'Эни, уже вытекло около тысячи тонн топлива. Специалисты опасаются, что аварийный танкер разломится пополам и в морскую воду попадут еще тысячи тонн нефтепродуктов.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет кадры, на которых видно, как проходят спасательные работы.