https://news.day.az/world/1262877.html Правительство Беларуси сложило полномочия
Правительство Беларуси сложило полномочия
Правительство Беларуси сложило полномочия перед официально объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.
Согласно постановлению, в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона "О Совете Министров Республики Беларусь" правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства.
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