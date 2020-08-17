Правительство Беларуси сложило полномочия перед официально объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

Согласно постановлению, в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона "О Совете Министров Республики Беларусь" правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства.