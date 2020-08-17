https://news.day.az/world/1262892.html Премьер-министр Японии попал в больницу
Премьер-министр Японии попал в больницу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был госпитализирован в понедельник для медицинского обследования.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.
Ранее некое высокопоставленное лицо выразило обеспокоенность в связи с усталостью премьер-министра Японии из-за перегруженности на работе в период пандемии.
Абэ планирует вернуться домой из больницы в понедельник вечером после обследования в больнице Университета Кэйо, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
О причине обследования не сообщается.
Японские СМИ сообщают, что это плановое обследование, и нет ничего, что должно было бы вызвать беспокойство.
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