Премьер-министр Японии попал в больницу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был госпитализирован в понедельник для медицинского обследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее некое высокопоставленное лицо выразило обеспокоенность в связи с усталостью премьер-министра Японии из-за перегруженности на работе в период пандемии.

Абэ планирует вернуться домой из больницы в понедельник вечером после обследования в больнице Университета Кэйо, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О причине обследования не сообщается.

Японские СМИ сообщают, что это плановое обследование, и нет ничего, что должно было бы вызвать беспокойство.