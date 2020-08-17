Стрельба в Техасе: ранены несколько полицейских

В пригороде Остина, штат Техас, США, мужчина закрылся в доме и начал стрельбу. Об этом сообщает местное полицейское управление в Twitter в понедельник, 17 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По вызову к жилому дому прибыли полицейские. Злоумышленник в стрельбе пока не задержан.

"Можем подтвердить, что трое офицеров полиции ранены. Они находятся в стабильном состоянии в местной больнице", - сказано в сообщении.