https://news.day.az/world/1262901.html Стрельба в Техасе: ранены несколько полицейских - ВИДЕО
Стрельба в Техасе: ранены несколько полицейских - ВИДЕО
В пригороде Остина, штат Техас, США, мужчина закрылся в доме и начал стрельбу. Об этом сообщает местное полицейское управление в Twitter в понедельник, 17 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По вызову к жилому дому прибыли полицейские. Злоумышленник в стрельбе пока не задержан.
"Можем подтвердить, что трое офицеров полиции ранены. Они находятся в стабильном состоянии в местной больнице", - сказано в сообщении.
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