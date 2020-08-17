В Ливане подсчитали убытки в сфере здравоохранения после взрыва

В ливанской столице Бейруте при взрыве в порту получили ранения и лишились работы около двух тысяч врачей. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил журналистам глава профсоюза медработников столицы Шараф Абу Шараф, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам чиновника, почти половине из 55 крупных медцентров города необходима срочная финансовая помощь, в частности для закупки нового дорогостоящего оборудования.

Кроме того, работники тех клиник, которые были полностью уничтожены взрывом, пытаются устроиться за рубежом, отметил Шараф.

"Такой массовый отток специалистов в области медицины недопустим, необходимо принять меры, чтобы эти люди могли как можно быстрее вернуться к работе", - заявил глава профсоюза и объявил сбор финансовой помощи пострадавшим врачам и их семьям.

По данным МОЗ Ливана, взрыв в порту уничтожил десять контейнеров с индивидуальными средствами защиты от коронавируса COVID-19, а также пять контейнеров с вакцинами для детей.

В то же время, как сообщили в мэрии столицы, три госпиталя в Бейруте - Святого Георгия, Джейтави и Вардия - получили наибольший материальный урон во время взрыва, а детский туберкулезный диспансер почти полностью разрушен.