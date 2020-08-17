В центре Москвы произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал "Московские новости".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на улице 2-ая Тверская-Ямская. На кадрах видно, что к месту уже прибыли пожарные.

Выясняются подробности происшествия. Устанавливаются причины возгорания.