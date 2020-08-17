https://news.day.az/world/1262963.html В центре Москвы произошел пожар в жилом доме - ВИДЕО
В центре Москвы произошел пожар в жилом доме - ВИДЕО
В центре Москвы произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал "Московские новости".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на улице 2-ая Тверская-Ямская. На кадрах видно, что к месту уже прибыли пожарные.
Выясняются подробности происшествия. Устанавливаются причины возгорания.
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