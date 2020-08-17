Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин подчеркнул в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом необходимость запуска прямых переговоров противоборствующих сторон в Ливии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы двух лидеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса, - говорится в сообщении. - Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН".

Как сообщили в Кремле, Путин в разговоре с Эрдоганом также подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности российских туристов в Турции.