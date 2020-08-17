https://news.day.az/world/1262990.html В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 165 человек
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 165 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 165 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 19804.
За последние сутки в Иране выявлено 2247 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 345450, вылечились 299157 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре