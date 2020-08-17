В Грузии исключают введение карантинных ограничений в Кобулети

Эпидемиологическая ситуация в Кобулети находится под контролем и курортный город не планируют объявлять "красной зоной". Об этом заявил на брифинге руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"В Кобулети нет поводов для паники... Летнему сезону ничего не угрожает", - сказал Гамкрелидзе.

Об угрозе вспышки коронавируса в Кобулети специалисты стали говорить после того, как заболевание подтвердилось у сотрудницы кафе-бара "Гавана". Число контактов молодой женщины оказалось довольно большим. Тесты двух ее знакомых также оказались положительными.

"Все трое зараженных приехали из Тбилиси. Летом они работают в Кобулети. Установлены и проверены все контакты. В самом кафе-баре ужесточены регуляции, ведутся углубленные эпидемиологические исследования и противоэпидемические мероприятия. Протестирован 91 человек. Думаю, процессы в Кобулети скоро затихнут", - добавил Гамкрелидзе.

Глава NCDC отметил, что сейчас, наряду с Кобулети, зонами особого внимания требует ситуация в муниципалитетах Местия и Казбеги. Число заболевших первой группы, связанной со Сванетией, составляет уже 47 человек, а с Казбеги - 14.

"Всего в Местия взяты и исследованы 3 367 образцов. К ним добавились еще 1 009 образцов тех людей, которые посещали Местия в течение двух последних недель... Зафиксировано 47 случаев. Большинство из них легкие или средней степени тяжести. Ситуация полностью управляема", - сказал Гамкрелидзе.

Что касается Казбеги, то там на коронавирус проверили уже около 380 человек. Из них положительными оказались тесты 14 человек. По словам Гамкрелидзе, речь идет о четырех пограничниках и их контактах.

"Ни один из тестов, проведенных в Казбеги за последние три дня, пока не дал положительных результатов", - отметил глава NCDC.