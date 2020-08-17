Китай показал первый в мире истребитель нового типа

В Китае создан двухместный вариант истребителя пятого поколения J-20, сообщает bmpd со ссылкой на Министерство обороны КНР.

Двухместный J-20 стал первым самолетом этого типа в мире. Все три его одноклассника: американские F-22, F-35 и российский Су-57 имеют одноместные кабины. Истребители с экипажами из двух человек - это либо учебно-боевые машины, предназначенные для тренировки молодых пилотов, либо самолеты командные, способные не только воевать самостоятельно, но и находить цели для ведомых, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.